Сольдадо перешёл в "Фенербахче"

Форвард "Вильярреала" Роберто Сольдадо стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. 32-летний испанец заключил с "канарейками" контракт по схеме "2+1".

Сольдадо выступал за "Вильярреал" с 2015 года, сыграл 55 матчей и забил 12 голов.

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