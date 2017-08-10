Сольдадо прибыл в расположение "Фенербахче"

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Сольдадо прибыл в расположение "Фенербахче"

Форвард "Вильярреала" Роберто Сольдадо в ближайшее время станет игроком "Фенербахче".

Как сообщает официальный твиттер "канареек", 32-летний испанец уже прилетел в Стамбул для завершения сделки.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит десять миллионов евро.

Сольдадо выступал за "Вильярреал" с 2015 года, сыграл 55 матчей и забил 12 голов. | http://soccernews.ru

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