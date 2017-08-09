Сольдадо пройдет медосмотр в "Фенербахче"

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Сольдадо пройдет медосмотр в "Фенербахче"

Нападающий "Вильярреала" Роберто Сольдадо близок к переходу в "Фенербахче", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что большую часть прошлого сезона 32-летний Сольдадо пропустил из-за травмы колена.

Не пропустите: Сольдадо может перейти в "Фенербахче". | http://soccernews.ru

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