Солигорский "Шахтер" сыграл вничью, брестское "Динамо", выигрывая по ходу матча со счетом 4:0, едва удержало победу и другие результаты ЛЕ
В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы были сыграны еще пять матчей. Вот их результаты.
"Шахтер" (Солигорск) - "Лех" - 1:1
Голы: Бакай, 53 - 1:0, Амарал, 89 - 1:1.
"Нордшелланд" - АИК - 1:0
Гол: Андерсен, 11 - 1:0.
Нереализованный пенальти: Эльюнусси, 50 (АИК).
"Ягеллония" - "Риу Аве" - 1:0
Гол: Мачаи, 9 - 1:0.
"Динамо" (Брест) - "Атромитос" - 4:3
Голы: Филипович, 5 - 1:0, Савицкий, 13 - 2:0 (пенальти), Савицкий, 61 - 3:0, Савицкий, 70 - 4:0, Манусос, 74 - 4:1, Веретило, 80 - 4:2, Кулурис, 88 - 4:3.
ЛАСК - "Лиллестрем" - 4:0
Голы: Гойгингер, 6 - 1:0, Холланд, 45+1 - 2:0, Гойгингер, 70 - 3:0, Фрисер, 90+1 - 4:0.
Напомним, ранее состоялось еще восемь матчей турнира. | soccernews.ru
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