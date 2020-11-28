Солигорский "Шахтёр" впервые с 2005 года стал чемпионом Беларуси благодаря голу на 92-й минуте

Солигорский "Шахтёр" выиграл золотые медали белорусской Премьер-лиги впервые за 15 лет.

Чемпионская развязка получилась захватывающей. Сегодня в одно время проводились матчи 30-го тура.

Лидер первенства БАТЭ на выезде добился только ничьей в игре с минским "Динамо" (0:0).

Благодаря осечке конкурента "Шахтёр" получил возможность во второй раз в истории стать чемпионом Беларуси, однако "Минск" дважды вёл в счёте и был близок к тому, чтобы отобрать очки у претендента на титул. Тем не менее, "горняки" не только два раза отыгрались, но и вырвали победу благодаря забитым мячам на 92-й и 95-й минутах. Золотой гол в активе Романа Бегунова.

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