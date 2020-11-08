Солист группы "Ленинград" посвятил стихотворение Дзюбе, который мастурбировал на камеру

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение капитану петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, который занимается самоудовлетворением на камеру.

"Кто там ### на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете наколились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть ###стей

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не ###### так хоть ########,

Так чтоб стыдно не было за них", - написал Шнуров в своем Instagram.

32-летний Дзюба женат с 2012 года. У него есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

Не пропустите: Уткин прокомментировал видео с мастурбирующим Дзюбой. | http://soccernews.ru