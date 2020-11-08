Солист группы "Ленинград" посвятил стихотворение Дзюбе, который мастурбировал на камеру

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Солист группы "Ленинград" посвятил стихотворение Дзюбе, который мастурбировал на камеру

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение капитану петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, который занимается самоудовлетворением на камеру. 

"Кто там ### на камеру полощет?
Дзюба, что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете наколились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть ###стей
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не ###### так хоть ########,
Так чтоб стыдно не было за них", - написал Шнуров в своем Instagram.

32-летний Дзюба женат с 2012 года. У него есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

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