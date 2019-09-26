Солистка группы Reflex - Карпину: "Люблю. Валера, верим"!



Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину.

"Передаю горячий пламенный привет Карпину. С любовью, все песни для вас. Люблю, желаю побед. Когда меня увидят на матчах "Ростова"? Приглашайте и увидите. Валера, верим!", - сказала Нельсон в интервью пресс-службе ростовского клуба в Instagram.

50-летний Карпин тренирует "Ростов" с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовчане после 10 туров занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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