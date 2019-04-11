Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым
Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал о том, какие убытки он понес из-за избиения его нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
"Мамаев высказывал желание компенсировать вред моральный и ущерб. Мне показалось, что человек понимает, что было сделано
Я понес понес материальные убытки в размере примерно 400 тысяч рублей. Кости у меня срослись, но нос был раздроблен", - приводят слова Соловчука российские СМИ.
Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг Александр Протасовицкий избили Соловчука утром 8 октября 2018 года. В тот же день они устроили драку в кофейне "Кофемания" и причинили телесные повреждения чиновнику Денису Паку и генеральному директору "НАМИ" Сергею Гайсину.
Не пропустите: Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
-
"Зенит" хочет купить Влашича
-
Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"
Лента новостей
-
Месси избежал серьезной травмы
-
Мамаев: "Готов компенсировать ущерб Соловчуку"
-
Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"
-
Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"
-
Акинфеев: "Не вернусь в сборную России"
-
Роббен: "Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне"
-
"Атлетико" нацелился на Кавани
-
Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
"Реал" определился со стоимостью Бэйла
-
Шершун объяснил, почему не остался в ЦСКА
-
2
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
-
Винисиус вернется в строй в течение двух недель
-
Левандовски и Коман устроили драку на тренировке "Баварии"
-
4
Пике, Альба и Роналду вошли в символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Зенит" хочет купить Влашича
-
Моуринью оценил шансы "Аякса" выиграть Лигу Чемпионов
-
Экс-игрока "Челси" уволили из швейцарского клуба, не сообщив ему об этом
-
Карпин назвал лучших игрока и тренера в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12