Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым

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Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал о том, какие убытки он понес из-за избиения его нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Мамаев высказывал желание компенсировать вред моральный и ущерб. Мне показалось, что человек понимает, что было сделано

Я понес понес материальные убытки в размере примерно 400 тысяч рублей. Кости у меня срослись, но нос был раздроблен", - приводят слова Соловчука российские СМИ.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг Александр Протасовицкий избили Соловчука утром 8 октября 2018 года. В тот же день они устроили драку в кофейне "Кофемания" и причинили телесные повреждения чиновнику Денису Паку и генеральному директору "НАМИ" Сергею Гайсину.

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