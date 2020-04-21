Соловьев ответил Уткину, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо"

Известный телеведущий, журналист и пропагандист Владимир Соловьев ответил на слова блогера Василия Уткина, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо".

"Ты, о котором не случайно кричат болельщики "Локомотива" "Вася Уткин – жирный гей, нет жены и нет детей", ты, сволочуга, мне говоришь: "Ой, ты болельщик московского "Динамо".

Я болею за то "Динамо", которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает.

Конечно, я за такое "Динамо" болеть не могу. Я не могу болеть за "Динамо", которое тренирует хрен знает что тренер (Речь про Юрия Калитвинцева, который тренировал бело-голубых с 2016 по 2017 годы. – Прим. Soccernews.ru), у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное "Динамо"?" - сказал Соловьев в эфире канала "Соловьев LIVE" в YouTube.

Не пропустите: Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым. | http://soccernews.ru