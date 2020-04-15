Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия

3 Теги василий уткин

Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал известного блогера и журналиста Василия Уткина.

"Таких как ты, мразь, я насквозь вижу, но больных уважаю, поэтому готов вылечить. Ты хоть 50 раз отжаться сможешь, 50 раз присесть? 100 метров за сколько пробежишь? Долларов за 500? Посмотри на себя в зеркало в несколько заходов, в один ты уже не влезаешь. И ненависть к женщинам - болезнь. А вот любовь к Геничу - больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба", - сказал Соловьёв во время стрима на своем канале в YouTube.

Напомним, что Уткин подверг критике действия правительства Российской Федерации в период пандемии китайского коронавируса. В ответ на это Соловьев раскритиковал оппонента, назвав его "глубоко больным человеком".

Не пропустите: Уткин продолжил словесную перепалку с Соловьевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Просто Мария

Ну о Соловьеве много можно сказать,понятно кремлебот,но его передачи гораздо лучше чем жирная свыня Вася Уткин.Тоже еще тот борцун за справедливость,кто ему заплатит,тому и напишет все что угодно,по заказу работает,в фигурное катание и то влез и явно проплачен чтобы нагадить на Тутберидзе,уж кто на нее еще не гадил так вот и он еще проявился.Дрянь человек

Ответить
andi
андрей

Вова Соловьев - сам сволочь конченная!!!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"И ненависть к женщинам - болезнь. А вот любовь к Геничу - больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба" - В ФК "Барселона" это норма!

Ответить

главное

Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва

Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов