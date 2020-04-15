Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия



Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал известного блогера и журналиста Василия Уткина.

"Таких как ты, мразь, я насквозь вижу, но больных уважаю, поэтому готов вылечить. Ты хоть 50 раз отжаться сможешь, 50 раз присесть? 100 метров за сколько пробежишь? Долларов за 500? Посмотри на себя в зеркало в несколько заходов, в один ты уже не влезаешь. И ненависть к женщинам - болезнь. А вот любовь к Геничу - больше не считается болезнью. Может, это просто мужская дружба", - сказал Соловьёв во время стрима на своем канале в YouTube.

Напомним, что Уткин подверг критике действия правительства Российской Федерации в период пандемии китайского коронавируса. В ответ на это Соловьев раскритиковал оппонента, назвав его "глубоко больным человеком".

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