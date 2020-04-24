Соловьев - Уткину: "А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу"

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Соловьев - Уткину: "А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу"

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на обвинения журналиста Василия Уткина, который назвал его фашистом.

"Вась, ты испугался. Ты уже эвона как стал Путина облизывать. Ты уже просто стал о Путине говорить так, что прям записался в верные путинисты. Тебе страшно, Вась. Когда ты говоришь глупости о том, что это студия ВГТРК - нет, это не студия ВГТРК. И это не бункер.

Это ты, скотина, меня пытаешься обвинить в фашизме?! Ты хоть кино-то посмотри. Тогда хоть поймешь. Ты подпеваешь жалким обсоскам Навального? Нациста, ой, нет-нет, дипломированного националиста Навального. С ним спелся?

Надо быть, Вася, идиотом, чтобы заподозрить меня в симпатиях к фашизму или нацизму. Ты, Вася, видно, из тех, кто во время войны был бы власовцем, надсмотрщиком.

А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу. Потому что знаю - будь у тебя возможность, ты бы нас на куски резал. Потому что ты, Вася, мерзость", - сказал Соловьев в эфире "Соловьев Live".

Напомним, что конфликт начался с выпада телеведущего ВГТРК в адрес бывшего комментатора, который в соцсетях проявлял недовольство работой российских властей в условиях пандемии коронавируса.

Оппоненты на протяжении нескольких дней обменивались оскорблениями в твиттере и личных блогах. Уткин даже вызывал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

Не пропустите: Уткин назвал Соловьева фашистом. | http://soccernews.ru
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