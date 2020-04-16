Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече

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Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что он не стал бы бить при встрече журналиста Василия Уткина, с которым у него произошел публичный конфликт.

"Вася не понимает, что дуэль с ним для меня невозможна по трем причинам. Во-первых, она возможна только между людьми равными. Я не считаю его равным себе, как он не считает меня равным себе.

Это довольно странно бы выглядело, потому что для меня таких, как Василий... Если бы я его увидел, я бы просто ударил, если бы он был здоров и способен постоять за себя. В 90-х за этот гнилой базар он бы отвечал, но так как он болен, отвечать невозможно. Он реально сумасшедший с 2013 года, скажем так, душевно больной.

Второе. Он себя пытается вести как кто, как авторитет? Пытается себя представить как некий серьезный человек? Серьезные люди с мужиками взасос не целуются. И таких трогать считается неприличным, поэтому в этом плане дуэль тоже невозможна.

Третье. Василий, наверное, не знает, что в стране сейчас карантин, невозможно приближение на не социальную дистанцию. И ходить на какой-то баттл взрослым мужикам... Я тебе, че, рэпер? Очнись. А что самое важное, будучи сумасшедшим или душевно больным, ты же абсолютно продажная мерзкая жирная свинья", - сказал Соловьев во время стрима на своем YouTube-канале.

Напомним, что Уткин подверг критике действия правительства Российской Федерации в период пандемии китайского коронавируса. В ответ на это Соловьев раскритиковал оппонента, назвав его "глубоко больным человеком".

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