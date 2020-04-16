Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что он не стал бы бить при встрече журналиста Василия Уткина, с которым у него произошел публичный конфликт.
"Вася не понимает, что дуэль с ним для меня невозможна по трем причинам. Во-первых, она возможна только между людьми равными. Я не считаю его равным себе, как он не считает меня равным себе.
Это довольно странно бы выглядело, потому что для меня таких, как Василий... Если бы я его увидел, я бы просто ударил, если бы он был здоров и способен постоять за себя. В 90-х за этот гнилой базар он бы отвечал, но так как он болен, отвечать невозможно. Он реально сумасшедший с 2013 года, скажем так, душевно больной.
Второе. Он себя пытается вести как кто, как авторитет? Пытается себя представить как некий серьезный человек? Серьезные люди с мужиками взасос не целуются. И таких трогать считается неприличным, поэтому в этом плане дуэль тоже невозможна.
Третье. Василий, наверное, не знает, что в стране сейчас карантин, невозможно приближение на не социальную дистанцию. И ходить на какой-то баттл взрослым мужикам... Я тебе, че, рэпер? Очнись. А что самое важное, будучи сумасшедшим или душевно больным, ты же абсолютно продажная мерзкая жирная свинья", - сказал Соловьев во время стрима на своем YouTube-канале.
Напомним, что Уткин подверг критике действия правительства Российской Федерации в период пандемии китайского коронавируса. В ответ на это Соловьев раскритиковал оппонента, назвав его "глубоко больным человеком".
Не пропустите: Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 апреля
-
Коутиньо удивил фанатов трюком на табуретке
-
Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара
-
Генич прокомментировал слова Соловьева, который намекнул на его любовную связь с Уткиным
-
1
Парень мамы Неймара оказался бисексуалом
-
Бывший форвард "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом
-
1
Соловьев рассказал, почему он не стал бы бить Уткина при встрече
-
Оздоев рассказал, почему он не танцевал свадебный танец с женой
-
"Это клоунада". Экс-форвард сборной России прокомментировал скандал с полицией в Киеве
-
Девушка Роналду восхитила фанатов интимным фото
-
"Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма
-
1
"Милан" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Барселоны"
-
1
Переход Лаутаро Мартинеса в "Барселону" находится под угрозой срыва
-
"Манчестер Сити" может купить французского таланта
-
Форвард "Спартака" Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке России
-
3
Соловьев ответил Уткину, намекнув на гомосексуальность Василия
-
1
Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018
-
Широков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016
-
Дзюба рассказал о драке в сборной России на Евро-2016
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20