Соловьёв угрожает Уткину физическим насилием

Теги василий уткинвладимир соловьев

Соловьёв угрожает Уткину физическим насилием

Телеведущий Владимир Соловьёв записал видео, в котором в жёсткой форме обратился к журналисту и блогеру Василию Уткину.

"Ты, Вася, мерзость. Когда ты в следующий раз подумаешь, чтобы меня на что-то вызвать, знай - когда меня увидишь, тебе никакие вызовы не понадобятся. Поэтому ты, Вася, голову включи. Голову. А то знаешь, вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты её потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам. Это тебе, Вася не языком болтать, это тебе за слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам", - сказал Соловьёв.

Напомним, что конфликт начался с выпада телеведущего ВГТРК в адрес бывшего комментатора, который в соцсетях проявлял недовольство работой российских властей в условиях пандемии коронавируса.

Оппоненты на протяжении нескольких дней обменивались оскорблениями в твиттере и личных блогах. Уткин даже вызывал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

Не пропустите: Уткин назвал Соловьева фашистом. | http://soccernews.ru
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