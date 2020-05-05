Соловьёв: "Уткин всегда был тихим и спокойным миньоном Навального"

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Соловьёв: "Уткин всегда был тихим и спокойным миньоном Навального"

Телеведущий Владимир Соловьёв выразил мнение, что видеоблогер Василий Уткин связан с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Заметьте, как интересно. Якобы Уткин случайно на меня набрасывается, несёт чушь. Его тут же поддерживает Навальный. Они всегда работали в паре, Уткин всегда выполнял указания Навального. Уткин всегда был его тихим, спокойным миньоном. Всегда работает сетка, тут же подключается. И ты смотришь, кто - псевдолиберальные СМИ пошли. Sports.ru и все те, которые там торчат. Сборище недобитков, притворяющихся спортивными журналистами. Кто тут же включается ещё? Блогеры. Какие блогеры? Те, которые пытались подружиться с властью. Власть их послала нафиг, не дала денег, и дальше они стали кричать, что они есть. От Соболевых до всяких прочих хренов с горы", - сказал Соловьёв.

Ранее Уткин заявил о намерении прекратить конфликт с телеведущим.

Медиаперсоны обмениваются колкостями и оскорблениями в соцсетях уже более трёх недель. 

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