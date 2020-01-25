Солтмурад Бакаев будет зарабатывать в "Рубине" 6 миллионов рублей в год

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Солтмурад Бакаев будет зарабатывать в "Рубине" 6 миллионов рублей в год

СМИ выяснили размер зарплаты новичка казанского "Рубина" Солтмурада Бакаева.

Сообщается, что в клубе из Татарстана 20-летний футболист будет зарабатывать по 500 тысяч рублей в месяц, то есть 6 миллионов в год.

Напомним, что перспективный хавбек заключил с "Рубином" контракт до декабря 2024 года.

Казанский клуб приобрёл Бакаева у "Спартака" за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро). При этом у "красно-белых" есть право обратного выкупа игрока за 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Слуцкий оценил потенциал новичка "Рубина" Солтмурада Бакаева. | http://soccernews.ru
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