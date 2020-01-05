Солтмурад Бакаев может продолжить карьеру в "Рубине"

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Солтмурад Бакаев может продолжить карьеру в "Рубине"

Полузащитник "Спартака-2" Солтмурад Бакаев может перейти в "Рубин". Об этом в своем телеграмме сообщает журналист Сергей Егоров.

"По моей информации, "Рубин" уведомил "Спартак" о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим. Если Бакаев-младший уходит, "Спартак" разбивает ментально важную связку братьев Бакаевых, теряет перспективного футболиста и получает вопросы от болельщиков, которых можно было избежать", - написал журналист.

В этом сезоне футболист дважды сыграл за главную команду. За "Спартак-2" в Олимп-ФНЛ он сыграл 18 раз, забив 4 гола.

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