Солтмурад Бакаев объявил о переходе в "Рубин"

Хавбек "Спартака" Солтмурад Бакаев перешел в "Рубин".

"С сегодняшнего дня я футболист "Рубина". Это большой клуб с великой историей и великим будущим. Ранее я неоднократно говорил, что нужно развиваться, поэтому я сделал верный шаг в карьере.

Хочу сказать спасибо всем, кто находился рядом и поддерживал меня. Семье, благодаря которой я оказался в футболе. Фанатам "Спартака", который продолжают поддерживать команду несмотря ни на что. Отдельная благодарность руководству и штабу "Спартака", ведь они помогли сбыться моей мечте - стать футболистом", - заявил Бакаев.

Ранее стало известно, что Бакаев подписал с "Рубином" контракт на пять лет.

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