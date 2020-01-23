Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в "Рубин"

Новичок "Рубина" Солтмурад Бакаев поделился мыслями о своём трансфере из "Спартака" в казанский клуб.

"Я очень рад оказаться именно в этом клубе. Большое спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за оказанное мне доверие. Я очень рад. Буду делать всё, чтобы не подвести как руководство и тренерский штаб, так и наших болельщиков. Переговоры не так и долго шли. Фактор, который сыграл в первую очередь - это интерес Леонида Викторовича Слуцкого и самого руководства казанского клуба. Долго не думал, сразу принял решение - то, что Казань, и только "Рубин". Это жизнь, это футбол. Рано или поздно это должно случиться. Считаю, что сделал правильный выбор, сделал шаг вперёд. Мне, безусловно, нужно очень много работать, чтобы как минимум догнать брата, а дальше уже потихоньку достигать цели, которые я ставлю перед собой", - сказал Бакаев.

Напомним, что 20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до декабря 2024 года.

"Рубин" купил перспективного хавбека за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро).

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