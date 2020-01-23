Солтмурад Бакаев провёл первую тренировку с "Рубином"

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Солтмурад Бакаев провёл первую тренировку с "Рубином"

Пресс-служба "Рубина" сообщила, что сегодня новичок команды Солтмурад Бакаев провёл первую тренировку.

Напомним, что 20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до декабря 2024 года.

Казанский клуб приобрёл перспективного хавбека у "Спартака" за 20 миллионов рублей (около 290 тысяч евро). При этом у "красно-белых" есть право обратного выкупа Бакаева за 4,5 миллиона евро.

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