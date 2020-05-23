Солтмурад Бакаев сдал отрицательный тест на коронавирус

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Солтмурад Бакаев сдал отрицательный тест на коронавирус

У хавбека "Рубина" Солтмурада Бакаева не выявили коронавирус.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", все футболисты казанского клуба проходили повторное тестирование после того, как коронавирус был обнаружен у Константина Плиева.

Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован у старшего брата Солтмурада - Зелимхана Бакаева.

В этом сезоне Солтмурад Бакаев провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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