Соммер - лидер Евро-2020 по сейвам

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Соммер - лидер Евро-2020 по сейвам

Фото твиттер Янна Соммера

Голкипер сборной Швейцарии Янн Соммер сделал 21 сейв в пяти матчах Евро-2020. Это лучший результат турнира.

Вратарь менхенгладбахской "Боруссии" опередил по данному показателю Угурджана Чакыра (Турция), Каспера Шмейхеля (Дания) и Дэни Уорда (Уэльс). В их активе по 18 спасений собственных ворот.

Что касается числа сухих игр, то в этом нет равных Джордану Пикфорду из сборной Англии. У него 5 поединков без пропущенных голов.

Ближайшие преследователи англичанина - Джанлуиджи Доннарумма (Италия) и Тибо Куртуа (Бельгия). У них по 3 таких матча.

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