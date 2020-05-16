Сон Хын Мин избежит пребывания на карантине после возвращения с военных сборов

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прилетел в Англию после трёхнедельных военных сборов в Южной Корее.

По информации BBC, футболисту не нужно сидеть 14 дней на карантине, если его тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

С понедельника 27-летний форвард сможет начать индивидуальные тренировки. О возобновлении общекомандных занятий "шпоры" пока не объявляли.

В текущем сезоне Сон Хын Мин забил 16 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах.

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