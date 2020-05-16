Сон Хын Мин избежит пребывания на карантине после возвращения с военных сборов
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прилетел в Англию после трёхнедельных военных сборов в Южной Корее.
По информации BBC, футболисту не нужно сидеть 14 дней на карантине, если его тест на коронавирус покажет отрицательный результат.
С понедельника 27-летний форвард сможет начать индивидуальные тренировки. О возобновлении общекомандных занятий "шпоры" пока не объявляли.
В текущем сезоне Сон Хын Мин забил 16 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
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|27
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|Вулверхэмптон
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|36
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|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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