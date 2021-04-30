Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма"

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Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма"

Фото Readfootball

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин готов продлить контракт с лондонским клубом, утверждает Daily Star.

По сведениям издания, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров о новом соглашении. Действующий договор истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 28-летний кореец может уйти в "Реал" или "Баварию".

В текущем сезоне Сон Хын Мин забил 20 голов и сделал 16 ассистов в 46 матчах.

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