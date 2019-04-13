Сон Хын Мин оригинально прорекламировал корейское мороженое
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин принял участие в съёмках рекламного ролика для корейского телевидения.
26-летний футболист рекламирован мороженое, исполняя при этом достаточно весёлый танец.
슈퍼콘 광고 본편ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 손흥민 춤 귀여워서 어쩔거얔ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/E6dV9heqXV— ʏᴀɴ (@YANHTR) 12 апреля 2019 г.
В текущем сезоне Сон Хын Мин сыграл за "шпор" 40 матчей, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.
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