Сон Хын Мин оригинально прорекламировал корейское мороженое

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Сон Хын Мин оригинально прорекламировал корейское мороженое

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин принял участие в съёмках рекламного ролика для корейского телевидения.

26-летний футболист рекламирован мороженое, исполняя при этом достаточно весёлый танец.

В текущем сезоне Сон Хын Мин сыграл за "шпор" 40 матчей, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

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