Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин отправился на турнир, от которого зависит его дальнейшая карьера, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 26-летний футболист примет участие в Азиатских играх в составе сборной Южной Кореи.

Если корейцам удастся выиграть золотые медали, то Сон Хын Мин будет освобождён от службы в армии. В противном случае, форварду "шпор" придётся отдать двухлетний долг Родине.

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