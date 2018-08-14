Сон Хын Мин отправился на турнир, от которого зависит его дальнейшая карьера
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин отправился на турнир, от которого зависит его дальнейшая карьера, сообщает ESPN.
По сведениям издания, 26-летний футболист примет участие в Азиатских играх в составе сборной Южной Кореи.
Если корейцам удастся выиграть золотые медали, то Сон Хын Мин будет освобождён от службы в армии. В противном случае, форварду "шпор" придётся отдать двухлетний долг Родине.
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