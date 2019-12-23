Сон Хын Мин получил суровое наказание за удаление в матче с "Челси"
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на три матча корейского нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, который был удален в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2).
В той встрече форвард получил красную карточку на 62-й минуте за удар ногой в корпус защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Арбитр удалил корейца, воспользовавшись подсказкой VAR-ассистента.
Таким образом, Сон пропустит матчи чемпионата Англии с "Брайтоном", "Норвичем" и "Саутгемптоном". В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за "Тоттенхэм" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
Не пропустите: "Тоттенхэм" оспорил красную карточку Сон Хын Мина в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
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|18
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|Эвертон
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|Вест Хэм Юнайтед
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