Сон Хын Мин получил суровое наказание за удаление в матче с "Челси"

1 Теги тоттенхэмчелсисон хын мин

Сон Хын Мин получил суровое наказание за удаление в матче с "Челси"

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на три матча корейского нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, который был удален в матче 18-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2).

В той встрече форвард получил красную карточку на 62-й минуте за удар ногой в корпус защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Арбитр удалил корейца, воспользовавшись подсказкой VAR-ассистента.

Таким образом, Сон пропустит матчи чемпионата Англии с "Брайтоном", "Норвичем" и "Саутгемптоном". В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за "Тоттенхэм" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Не пропустите: "Тоттенхэм" оспорил красную карточку Сон Хын Мина в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

крош:"В этих матчах они справятся и без него"

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