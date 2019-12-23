Сон Хын Мин получил три прямые красные карточки за 2019 год, подобного в АПЛ не было с прошлого века

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин заработал очередное удаление. В этот раз его выгнали с поля за удар в живот защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

Для 27-летнего корейца это третья прямая красная карточка за 2019-й календарный год.

Впервые с 1997 года один игрок, выступающий в АПЛ, так часто удалялся.

Сон Хын Мин повторил "достижение" 22-летней давности Диона Дублина, который тогда выступал за "Ковентри Сити".

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