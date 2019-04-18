Сон Хын Мин: "Порой VAR бесит, но сегодня хочу сказать спасибо за него"



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от "Манчестер Сити" со счетом 3:4.

"Я никогда в своей жизни не видел ничего подобного. Мы гордимся нашей командой! Безумный матч. Порой VAR бесит, но сегодня хочу сказать спасибо за него. Мы боролись все 90 минут и проявили невероятный характер", - цитирует Сон Хын Мина BT Sport.

Напомним, что "Тоттенхэм" выиграл у "Манчестер Сити" (1:0) в первом матче и прошел в 1/2 финала за счет выездных голов. На 93-й минуте "Манчестер Сити" забил пятый гол, но он был отменен после просмотра видеооповтора. Также один из голов "Тоттенхэма" был засчитан с помощью VAR.

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