Сон Хын Мин поучаствовал в 10 голах в последних 10 матчах Кубка Англии

В матче Кубка Англии "Тоттенхэм" играет с "Рочдейлой" (1:1, первый тайм).

Гол за лондонский клуб забил корейский нападающий Сон Хын Мин.

Стоит отметить, что форвард поучаствовал в 10 голах (7 мячей и 3 результативные передачи) в последних 10 матчах Кубка Англии.

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