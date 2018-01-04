Сон Хын Мин поучаствовал в 12 голах в последних девяти домашних матчах "Тоттенхэма"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом" (1:1).

Голом в составе "шпор" отметился корейский нападающий Сон Хын Мин.

Стоит отметить, что кореец поучаствовал в 12 голах в последних девяти домашних матчах лондонцев.

В этом сезоне 25-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 28 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

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