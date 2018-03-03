Сон Хын Мин поучаствовал в 13 голах в последних 11 матчах АПЛ на "Уэмбли"

Теги сон хын минтоттенхэм

Сон Хын Мин поучаствовал в 13 голах в последних 11 матчах АПЛ на "Уэмбли"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин оформил дубль в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Хаддерсфилда".

Таким образом, как сообщает Opta, 25-летний кореец поучаствовал в 13 голах в последних 11 играх АПЛ на домашнем стадионе "шпор" "Уэмбли".

Всего в этом сезоне Сон Хын Мин сыграл за "Тоттенхэм" 41 матч, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Не пропустите: Почеттино одержал сотую победу в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов