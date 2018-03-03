Сон Хын Мин поучаствовал в 13 голах в последних 11 матчах АПЛ на "Уэмбли"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин оформил дубль в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Хаддерсфилда".

Таким образом, как сообщает Opta, 25-летний кореец поучаствовал в 13 голах в последних 11 играх АПЛ на домашнем стадионе "шпор" "Уэмбли".

Всего в этом сезоне Сон Хын Мин сыграл за "Тоттенхэм" 41 матч, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

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