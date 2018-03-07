Сон Хын Мин принял участие в 22 голах "Тоттенхэма" на "Уэмбли" - лучший результат среди игроков "шпор"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" дома играет с "Ювентусом" (1:0, перерыв).

Счет в этой встрече открыл корейский нападающий лондонского клуба Сон Хын Мин.

Стоит отметить, что форвард принял участие в 22 голах "Тоттенхэма" на "Уэмбли" (14 мячей и 8 голевых пасов) и лучший результат среди всех игроков "шпор".

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