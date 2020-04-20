Сон Хын Мин приступил к прохождению военной службы в Южной Корее

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин начал служить в армии Южной Кореи.

По информации Daily Mail, футболиста определили в учебный лагерь морской пехоты, расположенный на острове Чеджудо.

В ходе службы звёздного спортсмена ожидают такие испытания, как взаимодействие со слезоточивым газом, стрельба из боевого оружия и почти 30-километровый марш.

Напомним, что в армии Сон Хын Мин проведёт всего три недели благодаря тому, что в 2018 году помог сборной Южной Кореи выиграть Азиатские игры.

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