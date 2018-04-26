Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии

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Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком Азии по итогам 2017 года, сообщает официальный твиттер "шпор".

Стоит отметить, что 25-летний кореец стал обладателем этой награды в третий раз, что является рекордом. Ранее он получал данный приз в 2014 и 2015 году.

В текущем сезоне Сон Хын Мин сыграл за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

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