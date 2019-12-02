Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал лучшим футболистом года в Азии. Об этом сообщается на официальном сайте азиатской конфедерации футбола.



Игрок получает этот приз в третий раз в карьере.



В "Тоттенхэме" футболист играет с 2015 года. В этом сезоне 27-летний игрок участвовал в 12 матчах, отметившись 4 ассистами. Контракт Сон Хын Мина со "шпорами" рассчитан до лета 2023 года.

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