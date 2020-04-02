Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее во время приостановки АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет четырехнедельные сборы в южнокорейской армии во время паузы в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса, передает The Sun.

Напомним, 27-летний футболист уклонился от обязательной 21-месячной воинской обязанности после того, как помог Южной Кореи победить на Азиатских играх в 2018 году. Однако футболисту необходимо пройти 4-недельную военную подготовку.

Напомним, на данный момент футболист продолжает восстанавливаться от перелома руки.

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