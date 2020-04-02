Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее во время приостановки АПЛ
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пройдет четырехнедельные сборы в южнокорейской армии во время паузы в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса, передает The Sun.
Напомним, 27-летний футболист уклонился от обязательной 21-месячной воинской обязанности после того, как помог Южной Кореи победить на Азиатских играх в 2018 году. Однако футболисту необходимо пройти 4-недельную военную подготовку.
Напомним, на данный момент футболист продолжает восстанавливаться от перелома руки.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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