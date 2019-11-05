Сон Хын Мин рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за психологической травмы

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин до сих пор не оправился от шока после воскресного инцидента с полузащитником "Эвертона" Андре Гомешом.

Напомним, что подкат корейца против португальца завершился для последнего переломом лодыжки. Игрок "шпор" после удаления долго не мог перестать плакать.

По информации Daily Mail, у Сона психологическая травма из-за случившегося. Его участие в ближайшей игре под вопросом.

В среду "Тоттенхэм" проведёт гостевой матч против "Црвены Звезды".

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