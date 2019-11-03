Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
Корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин нанес тяжелую травму полузащитнику "Эвертона" Андре Гомешу в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Форвард выполнил подкат сзади, Гомеш неудачно приземлился и врезался в защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. За свое нарушение Сон Хын Мин получил красную карточку.
This is one of the most distressing pictures you'll see this season. View at your own risk. Heung-Min Son is in tears and Andre Gomes' leg is broken.— FutbolBible (@FutbolBible) November 3, 2019
This is absolutely awful. Prayers up. pic.twitter.com/Ng6FyZkrwM
Гомес в ближайшее время пройдет углубленное медицинское обследование. Скорее всего, хавбек выбыл из строя на длительный срок и может пропустить остаток нынешнего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5