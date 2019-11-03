Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина

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Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина

Корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин нанес тяжелую травму полузащитнику "Эвертона" Андре Гомешу в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Форвард выполнил подкат сзади, Гомеш неудачно приземлился и врезался в защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. За свое нарушение Сон Хын Мин получил красную карточку.

Гомес в ближайшее время пройдет углубленное медицинское обследование. Скорее всего, хавбек выбыл из строя на длительный срок и может пропустить остаток нынешнего сезона.

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