Сон Хын Мин стал автором лучшего гола 2020 по версии ФИФА

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Сон Хын Мин стал автором лучшего гола 2020 по версии ФИФАФИФА вручил статуэтку The Best Сон Хын Мину за лучший гол 2020 года. Полузащитник "Тоттенхэма" забил мяч "Бернли» (5:0).

Полузащитник "Тоттенхэма" забил великолепный мяч в ворота "Бернли" (5:0) после прохода со своей половины поля.

Также среди претендентов на награду были: форвард Луис Суарес, забивший гол пяткой в составе "Барселоны" в матче с "Мальоркой" (5:2), и полузащитник "Фламенго" Джорджиан де Арраскаэта, забивший в игре с "Сеарой" (3:0) ударом через себя в падении.

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