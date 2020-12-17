Сон Хын Мин стал автором лучшего гола 2020 по версии ФИФА

ФИФА вручил статуэтку The Best Сон Хын Мину за лучший гол 2020 года. Полузащитник "Тоттенхэма" забил мяч "Бернли» (5:0).

Полузащитник "Тоттенхэма" забил великолепный мяч в ворота "Бернли" (5:0) после прохода со своей половины поля.