Сон Хын Мин стал автором уникального достижения

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Сон Хын Мин стал автором уникального достижения

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин поразил ворота "Вест Хэма" в матче 21-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 25-летнего южнокорейца 25-м в рамках Премьер-лиги. Как сообщает Gracenote Live, нападающий "шпор" стал первым азиатом, достигшим данной отметки.

Не пропустите: Сон Хын Мин поучаствовал в 12 голах в последних девяти домашних матчах "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

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