Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее

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Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее. Об этом сообщается в официальном твиттере Федерации футбола страны.

Футболист выиграл эту награду в четвертый раз. Ранее он получал этот приз в 2013, 2014 и 2017 году.

Ранее Сон Хын Мин был признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента.

Корейский форвард перешел в "Тоттенхэм" в 2019 году из "Байера" за 30 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 15 матчах АПЛ, отметившись 5 голами и 8 ассистами.

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