Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее. Об этом сообщается в официальном твиттере Федерации футбола страны.
Футболист выиграл эту награду в четвертый раз. Ранее он получал этот приз в 2013, 2014 и 2017 году.
[KFA 어워즈 2019] 올해의 선수 (남자)— 대한축구협회(KFA) (@theKFA) December 19, 2019
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월드클래스! 그의 국적은 대한민국입니다!
자랑스런 대한민국의 캡틴 #SONNY✨#손흥민 선수! (토트넘 홋스퍼)
⠀⠀⠀#KFA #AWARDS_2019#PLAYER_OF_THE_YEAR pic.twitter.com/6RwUqKUjuz
Ранее Сон Хын Мин был признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента.
Корейский форвард перешел в "Тоттенхэм" в 2019 году из "Байера" за 30 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 15 матчах АПЛ, отметившись 5 голами и 8 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
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