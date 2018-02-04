Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" имеет шансы победить "Ливерпуль"

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Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" имеет шансы победить "Ливерпуль"
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин рассуждает о предстоящем матче 26-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Я думаю, что это будет сложный матч. В прошлом сезоне мы уступили на "Энфилде". Я дважды играл на этом стадионе. Мы сыграли вничью и проиграли. Думаю, пришло время побеждать. Если мы сыграем также, как против "Манчестер Юнайтед", будем прессинговать и не останавливаться, то у нас есть шансы победить", - приводит слова Сона Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится сегодня, 4 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Не пропустите: Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде".  | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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