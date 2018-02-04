Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" имеет шансы победить "Ливерпуль"



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин рассуждает о предстоящем матче 26-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Я думаю, что это будет сложный матч. В прошлом сезоне мы уступили на "Энфилде". Я дважды играл на этом стадионе. Мы сыграли вничью и проиграли. Думаю, пришло время побеждать. Если мы сыграем также, как против "Манчестер Юнайтед", будем прессинговать и не останавливаться, то у нас есть шансы победить", - приводит слова Сона Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится сегодня, 4 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

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