Сон Хын Мин установил рекорд АПЛ

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вписал своё имя в историю английской Премьер-лиги.

Кореец забил победный мяч в выездном матче 6-го тура АПЛ против "Бернли", благодаря чему установил рекорд турнира.

Сон стал первым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось отличиться более шести раз в первых трёх гостевых играх своей команды.

Вышеуказанный гол стал для форварда "шпор" седьмым с начала сезона АПЛ во встречах на чужом поле. Ранее он четырежды огорчил "Саутгемптон" и дважды "Манчестер Юнайтед" на их стадионах.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Эвертон" одновременно находятся в топ-2 АПЛ впервые за 27 лет. | http://soccernews.ru