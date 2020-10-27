Сон Хын Мин установил рекорд АПЛ

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Сон Хын Мин установил рекорд АПЛ

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вписал своё имя в историю английской Премьер-лиги.

Кореец забил победный мяч в выездном матче 6-го тура АПЛ против "Бернли", благодаря чему установил рекорд турнира.

Сон стал первым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось отличиться более шести раз в первых трёх гостевых играх своей команды.

Вышеуказанный гол стал для форварда "шпор" седьмым с начала сезона АПЛ во встречах на чужом поле. Ранее он четырежды огорчил "Саутгемптон" и дважды "Манчестер Юнайтед" на их стадионах.

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