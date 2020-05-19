Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма"
Форвард Сон Хын Мина вернулся в расположение "Тоттенхэма" после того, как отбыл трехнедельную военную подготовку в Южной Корее.
"Посмотрите, кто вернулся!" - написала пресс-служба "шпор" в твиттере.
Look who’s back! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/QCUlJSqtV6— Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) May 19, 2020
Напомним, с 19 мая в Англии разрешены командные тренировки после двухмесячного карантина, вызванного пандемией коронавируса. В текущем сезоне Сон Хын Мин забил 16 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах.
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