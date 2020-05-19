Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма"

Форвард Сон Хын Мина вернулся в расположение "Тоттенхэма" после того, как отбыл трехнедельную военную подготовку в Южной Корее.

"Посмотрите, кто вернулся!" - написала пресс-служба "шпор" в твиттере.

Напомним, с 19 мая в Англии разрешены командные тренировки после двухмесячного карантина, вызванного пандемией коронавируса. В текущем сезоне Сон Хын Мин забил 16 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах.

Не пропустите: Хавбек "Тоттенхэма" Ламела сменил прическу. | http://soccernews.ru