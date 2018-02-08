Сон Хын Мин: "Все футболисты мечтают выиграть "Золотой мяч" и я не исключение"

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Сон Хын Мин: "Все футболисты мечтают выиграть "Золотой мяч" и я не исключение"Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин рассказал о том, как настраивается на предстоящий ЧМ-2018 в России.

Напомним, что сборной Южной Кореи на групповом этапе ЧМ предстоит сыграть с командами Германии, Швеции и Мексики.

"Тренер и команда помогают мне стать лучше, и я очень благодарен им за это. В мечтах вы можете делать, что угодно. В Корее говорят, что нужно больше мечтать о самых смелых вещах. Все футболисты мечтают выиграть "Золотой мяч" и я не исключение. Впереди меня ждут, возможно, самые важные полгода в карьере. Нужно хорошо завершить сезон с "Тоттенхэмом" и подойти к Чемпионату Мира в лучшей форме.

Южной Корее достались сложные соперники, но так можно сказать про любую группу. Думаю, мы действительно самая слабая команда в квартете, но мы должны много тренироваться и подготовиться лучше остальных – это единственный способ выйти из группы", - сказал он. 

Читайте: "Тоттенхэм", обыграв "Ньюпорт", "шагает" в 1/8 финала кубка Англии http://soccernews.ru

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