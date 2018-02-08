Сон Хын Мин: "Все футболисты мечтают выиграть "Золотой мяч" и я не исключение"
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин рассказал о том, как настраивается на предстоящий ЧМ-2018 в России.
Напомним, что сборной Южной Кореи на групповом этапе ЧМ предстоит сыграть с командами Германии, Швеции и Мексики.
"Тренер и команда помогают мне стать лучше, и я очень благодарен им за это. В мечтах вы можете делать, что угодно. В Корее говорят, что нужно больше мечтать о самых смелых вещах. Все футболисты мечтают выиграть "Золотой мяч" и я не исключение. Впереди меня ждут, возможно, самые важные полгода в карьере. Нужно хорошо завершить сезон с "Тоттенхэмом" и подойти к Чемпионату Мира в лучшей форме.
Южной Корее достались сложные соперники, но так можно сказать про любую группу. Думаю, мы действительно самая слабая команда в квартете, но мы должны много тренироваться и подготовиться лучше остальных – это единственный способ выйти из группы", - сказал он.
Читайте: "Тоттенхэм", обыграв "Ньюпорт", "шагает" в 1/8 финала кубка Англии http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"
-
Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки
-
Гарай пропустит несколько недель из-за травмы
-
Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"
-
Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"
-
"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро
-
Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"
-
Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"
-
Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка Испании
-
Венгер: "Признаю, что английские игроки тоже научились "ныркам"
-
Турнир прогнозов: анонс 33 тура
-
Первый гол ван Перси после возвращения в "Фейеноорд"
-
"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)
-
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд
-
Слуцкий получил предложение от "Твенте"
-
Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании
-
Мина дебютировал за "Барселону"
-
Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"
-
Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1
-
"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20