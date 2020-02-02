Сон Хын Мин высказался о победе над "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситисон хын минтоттенхэм

Сон Хын Мин высказался о победе над "Манчестер Сити"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о победе в матче с "Манчестер Сити" (2:0).

В этой встрече футболист отметился голом на 71-й минуте.

"Манчестер Сити был хорош и отлично сыграл в первом тайме. Но во втором тайме мы вышли сильными.

Эта победа был важна перед зимней паузой, для уверенности. Болельщики были так счастливы после игры, как и игроки", - сказал футболист Sky Sports.

У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

Не пропустите: "Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов