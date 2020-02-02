Сон Хын Мин высказался о победе над "Манчестер Сити"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о победе в матче с "Манчестер Сити" (2:0).

В этой встрече футболист отметился голом на 71-й минуте.

"Манчестер Сити был хорош и отлично сыграл в первом тайме. Но во втором тайме мы вышли сильными.

Эта победа был важна перед зимней паузой, для уверенности. Болельщики были так счастливы после игры, как и игроки", - сказал футболист Sky Sports.

У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

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