Сон Хын Мин забил шесть голов в четырех последних матчах за "Тоттенхэм"

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Сон Хын Мин забил шесть голов в четырех последних матчах за "Тоттенхэм"

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" играет против "Борнмута" (2:1, второй тайм).

Второй гол "шпор" в этом поединке на счету нападающего Сон Хын Мина, который отличился в шестой раз в последних четырех матчах.

Стоит отметить, что форвард забил те же шесть голов в предыдущих 19 матчах.

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