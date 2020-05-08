Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее

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Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин "дембельнулся", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист завершил трёхнедельную военную подготовку в Южной Корее и в скором времени вернётся в Англию.

Форвард "шпор" вошёл в пятёрку лучших участников сбора, особо отличившись в стрельбе. 

Напомним, что Сон находился в учебном лагере морской пехоты, расположенном на острове Чеджудо.

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