Сон, Кейн и Агуэро - в старте на матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
Стало известно, кто сыграет с первых минут в матче "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 9 апреля.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн
Запасные: Гассанига, Дэвис, Санчес, Фойт, Ваньяма, Лукас Моура, Льоренте
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро
Запасные: Мурич, Компани, Стоунс, де Брёйне, Зане, Жезус, Фоден
Встреча состоится на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало - в 22:00 мск.
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