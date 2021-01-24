Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й

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Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-йАзиатская футбольная конфедерация на своем сайте опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока Азии, выступающего за пределами региона, в 2020 году.

Первым стал форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. На второй строчке рейтинга- иранец Мехди Тареми ("Риу Аве"/"Порту"), третье место занял Али Аднан из Ирака, выступающий за "Ванкувер Уайткэпс".

На футболистов РПЛ в первой десятке оказался нападающий "Зенита" Сердар Азмун, у него пятое место.

Первая пятерка:

Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"/Южная Корея) 25.03 баллов
Мехди Тареми ("Риу Аве"/"Порту"/Иран) 19.34
Али Аднан ("Ванкувер Уайткэпс"/Ирак) 18.14
Никита Рукавица (МаккабиХайфа/Австралия) 17.39
Сердар Азмун ("Зенит/Иран) 12.88

Вторая пятерка:
Такэхиро Томиясу ("Болонья"/Япония) 4.12
Ли Канг Ин ("Валенсия"/Южная Корея) 0.74
Кавех Резайи ("Шарлеруа"/Иран) 0.62
Такуми Минамино ("Ливерпуль"/Япония) 0.56
Дайчи Камада ("Айнтрахт"/Япония) 0.50

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