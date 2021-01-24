Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й

Азиатская футбольная конфедерация на своем сайте опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока Азии, выступающего за пределами региона, в 2020 году.

Первым стал форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. На второй строчке рейтинга- иранец Мехди Тареми ("Риу Аве"/"Порту"), третье место занял Али Аднан из Ирака, выступающий за "Ванкувер Уайткэпс".

На футболистов РПЛ в первой десятке оказался нападающий "Зенита" Сердар Азмун, у него пятое место.

Первая пятерка: