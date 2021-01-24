Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й
Азиатская футбольная конфедерация на своем сайте опубликовала итоги голосования на звание лучшего игрока Азии, выступающего за пределами региона, в 2020 году.
Первым стал форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. На второй строчке рейтинга- иранец Мехди Тареми ("Риу Аве"/"Порту"), третье место занял Али Аднан из Ирака, выступающий за "Ванкувер Уайткэпс".
На футболистов РПЛ в первой десятке оказался нападающий "Зенита" Сердар Азмун, у него пятое место.
Первая пятерка:
Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"/Южная Корея) 25.03 баллов
Мехди Тареми ("Риу Аве"/"Порту"/Иран) 19.34
Али Аднан ("Ванкувер Уайткэпс"/Ирак) 18.14
Никита Рукавица (МаккабиХайфа/Австралия) 17.39
Сердар Азмун ("Зенит/Иран) 12.88
Вторая пятерка:
Такэхиро Томиясу ("Болонья"/Япония) 4.12
Ли Канг Ин ("Валенсия"/Южная Корея) 0.74
Кавех Резайи ("Шарлеруа"/Иран) 0.62
Такуми Минамино ("Ливерпуль"/Япония) 0.56
Дайчи Камада ("Айнтрахт"/Япония) 0.50
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18